Kanada’da ‘otomat’ krizi: Öğrencileri izlediler

Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nde bir otomatın bozulmasıyla ortaya çıkan gerçek öğrencileri harekete geçirdi. Independet'te yer alan habere göre, bir atıştırmalık makinesinin bozulmasıyla kampüsteki bu makinelerin bazılarında yüz tanıma teknolojisi kullanıldığı ortaya çıktı. Üniversite makinelerin "en kısa sürede" kaldırılacağını belirtirken öğrenciler de arkasında kamera olduğuna inandıkları delikleri kapatmaya başladı. Makineleri üreten Invenda, "demografik ölçüm yazılımı" kullanarak müşterilerin cinsiyet ve yaşlarını belirlemekle övünen bir şirket. Bu olayı haberleştiren Guardian, İsviçre merkezli kuruluşun Avrupa Birliği'nin mahremiyet standartlarını karşıladığını savunduğunu fakat Kanada'daki kanunlara ne kadar uyduğunun net olmadığını belirtti.