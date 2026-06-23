Kanada’da polis hedef oldu: Silahlı saldırıda 2 ölü

Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı. Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kanada’da polis hedef oldu: Silahlı saldırıda 2 ölü
AA

Kanada'da Montreal kenti polisinin, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Montreal Komiseri Fady Dagher, basına yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 1'i polis 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralı 1 polisin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kanada’da polis hedef oldu: Silahlı saldırıda 2 ölü

Dagher, şüphelinin etkisiz hale getirildiğini, saldırının sebebinin henüz bilinmediğini, ancak saldırı silahının ele geçirildiğini ifade ederek, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Quebec Eyaleti Başbakanı Christine Frechette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

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