Kanada’da protestocuların banka hesapları dondurulacak

NE OLMUŞTU?



Protestolar, ülkede sınır ötesi çalışan tüm kamyon sürücülerinin aşılanmasının zorunlu olmasıyla başlamış, kısa süre içinde tüm koronavirüs önlemlerine karşı çıkanlar bir araya gelmişti.



Kanada'da 1980'lere kadar Savaş Tedbirleri Yasası olarak bilinen yasa, hem metni hem de ismi değiştirilerek Acil Durumlar Yasası haline getirildi.

Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşları sırasında devreye sokulan Savaş Tedbirleri Yasası, en son 1970 yılında zamanın başbakanı Pierre Elliott Trudeau tarafından Quebec'te yaşanan rehine krizi sırasında kullanıldı.

ŞİMDİYE KADAR HİÇ UYGULANMAMIŞTI



1980 yılında değişen şartlara göre güncellenen yasanın ismi de Acil Durumlar Yasası olarak değiştirildi. Kanada Acil Durumlar Yasası, değişen bu haliyle bugüne kadar hiç uygulanmadı.

Federal bazda olağanüstü hal uygulaması anlamına da gelen yasa, ulusal bir acil durumu, "Kanadalıların yaşamlarını, sağlıklarını veya güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye sokan ve sınır değerlerini aşacak oranlarda veya nitelikte olan geçici bir acil ve kritik durum" olarak tanımlıyor.



Kanun; doğal afetler ve salgınlar gibi kamu refahını ve sivil ayaklanma ve huzursuzluklar gibi kamu düzenini olumsuz etkileyen olaylarla, ulusal veya uluslararası savaş gibi acil durum senaryolarına cevap vermek için resmi görevlilere özel yetkiler veriyor.