Kanada’da rüzgar alevleri büyüttü: Tahliye kararı alındı
Kanada’nın Alberta eyaletinde hızla yayılan orman yangını nedeniyle 100’den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer, alevlerin yerleşim alanlarını tehdit ettiğini açıkladı.
CBC News'un haberine göre, Kanada'nın Alberta eyaletindeki Whitecourt kasabası yakınlarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.
Yerel yetkililer, yangın nedeniyle 100'den fazla kişinin evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.
Woodlands bölgesi yetkilileri, bir evin tamamen yandığını doğrularken, Alberta yetkilileri ise yangının 51 hektarlık alana yayıldığını açıkladı.