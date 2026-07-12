Kanada’da silahlar konuştu: Festival yakınında kanlı çatışma! 2 ölü

Kanada’nın Toronto kentinde festival alanı yakınında birbirlerini hedef alan 2 saldırgan yaşamını yitirirken, en az 4 kişi de yaralandı.

Kanada’da silahlar konuştu: Festival yakınında kanlı çatışma! 2 ölü
AA

Kanadalı yetkililer, Toronto kentinde Latin Amerika kültürünün kutlandığı bir festival alanı yakınında silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Kanada’da silahlar konuştu: Festival yakınında kanlı çatışma! 2 ölü

Birbirlerini hedef alan 2 saldırganın karşılıklı ateş açması sonucu hayatlarını kaybettiğini bildiren yetkililer, en az 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, olay yerinde 2 silah ele geçirildiğini, saldırıyla ilgili henüz herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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