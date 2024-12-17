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Giriş Tarihi: 17.12.2024 16:07

Kanada’da siyasi anlaşmazlık: Trump’ın vergi kararı istifaya yol açtı

Trump’ın bazı ülkelere gümrük vergisi uygulayacağını bildirmesi Kanada’da tartışmalara neden oldu. Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Başbakan Justin Trudeau ile yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle görevinden ayrıldı.

İHA
Kanada’da siyasi anlaşmazlık: Trump’ın vergi kararı istifaya yol açtı

Kanada'da siyasi kriz patlak verdi. Kanada Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Başbakan Justin Trudeau ile harcamalar konusunda yaşadığı anlaşmazlığın ardından istifa etti. Freeland, yayınladığı istifa mektubunda, Trudeau'nun geçtiğimiz cuma günü yaptıkları görüşmede kendisinden artık Maliye Bakanı olarak görev yapmamasını istediğini ve kabineden başka bir görev teklif ettiğini açıkladı.

"FİKİR AYRILIĞINA DÜŞTÜK"

Freeland, "Derinlemesine düşündüğümde tek dürüst ve uygulanabilir yolun kabineden istifa etmek olduğu sonucuna vardım. Bir bakanın etkili olabilmesi için başbakan adına onun tam güvenine sahip olarak konuşması gerekir. Artık bu güvene ve beraberinde gelen yetkiye sahip olmadığımı açıkça belirttiniz. Geçtiğimiz haftalarda Kanada için en iyi yolun ne olduğu konusunda sizinle fikir ayrılığına düştük" dedi.

Trudeau ve Freeland'in ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Kanada'ya yüzde 25'lik gümrük vergisi getirmesine karşı alınacak önlemler konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.

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Kanada’da siyasi anlaşmazlık: Trump’ın vergi kararı istifaya yol açtı
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