Kanada’da siyasi anlaşmazlık: Trump’ın vergi kararı istifaya yol açtı

"FİKİR AYRILIĞINA DÜŞTÜK"

Freeland, "Derinlemesine düşündüğümde tek dürüst ve uygulanabilir yolun kabineden istifa etmek olduğu sonucuna vardım. Bir bakanın etkili olabilmesi için başbakan adına onun tam güvenine sahip olarak konuşması gerekir. Artık bu güvene ve beraberinde gelen yetkiye sahip olmadığımı açıkça belirttiniz. Geçtiğimiz haftalarda Kanada için en iyi yolun ne olduğu konusunda sizinle fikir ayrılığına düştük" dedi.

Trudeau ve Freeland'in ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Kanada'ya yüzde 25'lik gümrük vergisi getirmesine karşı alınacak önlemler konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.