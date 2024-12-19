Kanada’da Trump krizi derinleşiyor

ABD'NİNseçilmiş başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleriyle karşı karşıya kalan Kanada'da maliye bakanının istifası ülkede siyasi kargaşaya yol açtı. Kanada'da gelecek yıl ekim ayına kadar yapılması gereken seçimler öncesi iktidardaki Liberal Parti anketlerde gerilerken, Maliye Bakanı Chrystia Freeland yıllık mali güncellemeyi sunmasına saatler kala istifa etti. Freeland, istifa mektubunda Trump'ın tarife tehditlerine de işaret ederek, bu tehdidin son derece ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.