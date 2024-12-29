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Giriş Tarihi: 29.12.2024 11:25 Son Güncelleme: 29.12.2024 11:27

Kanada’da uçak arızası kazaya neden oldu: Alevler etrafı sardı

Kanada’da Halifax Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan yolcu uçağı arızalandı. Olay sonrası uçağın sol tarafı alev aldı.

AA
Kanada’da uçak arızası kazaya neden oldu: Alevler etrafı sardı

CBC News'in haberine göre, PAL Airlines adlı firmaya ait uçak, Kanada'nın St. John's kentinden Halifax'a gitmek üzere havalandı.

Halifax'taki havalimanına inişi sırasında yerel saatle 21.30 sularında sol tarafından duman çıktığı görülen uçağın bir kısmı alev aldı.

Yolculardan Nikki Valentine, uçağın iniş takımının "düzgünce açılmaması" nedeniyle sol kanadının bir süre yere sürtündüğünü ve alev aldığını belirtti.

Valentine, uçakta yaklaşık 80 yolcunun bulunduğunu ifade ederken, havalimanından yapılan açıklamada uçaktaki yolcu sayısına ilişkin detay yer almadı.

Uçaktan tahliye edilen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.

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Kanada’da uçak arızası kazaya neden oldu: Alevler etrafı sardı
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