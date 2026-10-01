Kanada’da yapay zeka alarmı: Hükümet sistemine sızma girişimi engellendi

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD'de faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen yapay zeka araştırma kuruluşu Transluce, Kanada ulusal kütüphanesine yapay zeka ajanları tarafından sızma girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

Araştırmacılar, bu girişimin, ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI ajanları tarafından düzenlendiğini doğrulayamasa da davranışlarının, "şirket tarafından geliştirildiği doğrulanmış" ajanların davranışlarına benzediğini ifade etti.

Girişimin engellendiğini anlatan araştırmacılar, Kanada hükümetini konuyla ilgili bilgilendirdiklerini belirtti.

Kanada Federal Siber Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, şüpheli yapay zeka faaliyetinden haberdar olunduğu ancak devlet sistemini tehlikeye atacak herhangi bir belirtinin bulunmadığı bildirildi.