Kanada’da yolcu uçağı ters dönmüştü: Hava yolu firması kazazedeler için o kararı verdi

Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan 80 kişinin bulunduğu Delta Air Lines'a ait yolcu uçağının ters döndüğü kaza nedeniyle yolculara tazminat ödenecek.

Hava yolu firması tarafından yapılan açıklamada, uçaktaki yolculara 30 bin dolar ödeme yapılmasına karar verildiği belirtildi. Delta Air Lines sözcüsü, "Bu jest hiçbir şarta bağlı değil ve yolcuların haklarını etkilemiyor" dedi.