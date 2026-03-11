Kanada’daki okul saldırısı nedeniyle OpenAI’a dava
Kanada'daki 10 kisinin öldügü okul saldırısında agır yaralanan bir ögrencinin ailesi, yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT'nin gelistiricisi ABD'li teknoloji sirketi OpenAI'a dava açtı. British Columbia eyaletinde 10 Subat'ta bir okul ve eve düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ögrencinin ailesi, ABD'li teknoloji sirketi OpenAI'ın, saldırganın can kaybına yol açabilecek bir eylemi planlamak için ChatGPT'yi kullandıgına dair "özel bilgiye sahip oldugunu" iddia etti. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, aile, ChatGPT'nin saldırgan tarafından "sırdas, isbirlikçi ve müttefik" gibi kullanıldıgını ve saldırının planlanmasına "yardımcı olacak sekilde" davrandıgını öne sürdü. OpenAI, olaydan aylar önce saldırganın uygulama içindeki faaliyetlerini degerlendirdiklerini ve hesabını kapattıklarını, ancak durumu polise bildirmediklerini açıklamıstı.