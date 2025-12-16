Kanada’dan İran’a yeni yaptırım hamlesi: 4 üst düzey yetkili hedefte

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, yaptırım listesine alınan isimlerin Mohsen Karimi, Ahmad Kadem Seyedoshohada, Mustafa Mohebbi ve Hassan Akharian olduğunu duyurdu. Anand, bu kişilerin İran 'daki "ağır ve sistematik insan hakları ihlalleri" ile bağlantılı olduklarını öne sürdü.

PROTESTOLARA BASKI İDDİASI

Anand, İran yönetiminin protesto ve muhalefete yönelik baskılarını sürdürdüğünü savunarak, güvenlik güçlerinin gösterileri bastırmak için "aşırı ve ölümcül güç" kullandığını iddia etti. Bu durumun ifade özgürlüğü ile barışçıl toplanma ve örgütlenme haklarını ihlal ettiğini dile getirdi.

YAPTIRIM SAYISI 18'E ÇIKTI

Son kararla birlikte Kanada'nın, Ekim 2022'den bu yana İranlı yetkililer ve kurumlara yönelik insan hakları ihlalleri gerekçesiyle uyguladığı yaptırım sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.