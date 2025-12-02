Kanada’dan SAFE hamlesi: AB Savunma Fonu’na katıldı

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kanada'nın SAFE programına katılımının, ülkenin savunma sanayisine yeni bir kapı aralayacağı belirtildi. Bu adımla, Kanadalı savunma şirketlerinin AB kredi programına erişim hakkı elde ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Kanada'nın SAFE'e katılımı, önemli kapasite boşluklarını dolduracak, Kanada tedarikçileri için pazarları genişletecek ve Avrupa savunma yatırımlarını Kanada'ya çekecek." ifadesine yer verildi.

SAFE PROGRAMINA ERİŞİM KAZANAN İLK AB DIŞI ÜLKE

Geçen hafta SAFE fonuna İngiltere'nin katılmasıyla ilgili görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmamıştı. Müzakereler, para konusunda tıkanmış; Avrupa, katılım için İngiltere'nin ödemeye razı olduğundan daha fazla talepte bulunmuştu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin askeri sermaye harcamalarında artık her doların 70 sentinden fazlasının ABD'ye aktarılmasına izin vermeyeceklerini söylemişti. Carney, Kanada'nın NATO'nun askeri harcama rehberine önümüzdeki yılın başına kadar uyacağını açıklamıştı.