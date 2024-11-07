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Giriş Tarihi: 7.11.2024 09:01 Son Güncelleme: 7.11.2024 09:33

Kanada’dan şoke eden TikTok yasağı: Ofisleri kapatılacak

Kanada, TikTok’un ülkedeki ticari faaliyetlerini durdurdu. Güvenlik riskleri nedeniyle ofislerin hizmetine son verilecek.

AA
Kanada’dan şoke eden TikTok yasağı: Ofisleri kapatılacak

Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'a ilişkin açıklamada bulundu.

"Güvenlik risklerini" gerekçe gösteren Bakan Champagne, TikTok'un ticari faaliyetlerinin yasaklanmasının yanı sıra Toronto ve Vancouver'daki ofislerinin kapatılacağını bildirdi.

ÇİN BİLGİ KANALI

Öte yandan Kanada vatandaşlarının uygulamayı kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini belirten Champagne, "Vatandaşların siber güvenliklerine dikkat etmesi ve sosyal medya uygulamalarını kullanmanın potansiyel risklerini değerlendirmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, mayısta, Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.

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Kanada’dan şoke eden TikTok yasağı: Ofisleri kapatılacak
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