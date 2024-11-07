Kanada’dan şoke eden TikTok yasağı: Ofisleri kapatılacak

ÇİN BİLGİ KANALI

Öte yandan Kanada vatandaşlarının uygulamayı kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini belirten Champagne, "Vatandaşların siber güvenliklerine dikkat etmesi ve sosyal medya uygulamalarını kullanmanın potansiyel risklerini değerlendirmesi önemlidir." ifadesini kullandı.

Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, mayısta, Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.