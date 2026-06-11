Kanada'dan sosyal medya yasağı hamlesi! 16 yaş altına yasak geliyor
Kanada hükümeti, çocukların dijital ortamda karşı karşıya kaldığı riskleri azaltmak için önemli bir adım attı. Parlamentoya sunulan yeni yasa tasarısı, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı ve çevrim içi güvenliği denetleyecek bağımsız bir düzenleyici kurum oluşturmayı hedefliyor. Tasarı, sosyal medya platformları ve yapay zeka sistemlerine çocukların korunmasına yönelik yeni sorumluluklar da getiriyor.
Kanada'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayacak yeni yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Hükümet, çocukların çevrim içi ortamda maruz kaldığı riskleri azaltmayı hedefleyen düzenleme kapsamında yeni bir dijital güvenlik sistemi kurmaya hazırlanıyor.
"ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ SONRADAN AKLA GELMEMELİ"
Tasarıyı parlamentoya sunan Kanada Kültür Mirası Bakanı Marc Miller, "Güvenli Sosyal Medya Yasası" isimli tasarının sosyal medya hizmetleri ve yapay zeka sohbet robotlarının, zarar oluşmadan önce önlem almasını amaçladığını kaydetti.
Miller, "Teknoloji geliştikçe, yasalarımızın da buna ayak uydurmasını sağlamalıyız çünkü ebeveynler bu zorluklarla tek başlarına mücadele edemezler. Çocukların güvenliği sonradan akla gelmemeli." ifadesini kullandı.
YAPAY ZEKA SOHBET ROBOTLARINA YENİ SORUMLULUKLAR
Söz konusu yasa kapsamında yapay zeka sohbet robotları, zararlı içeriğin yayılmasının önlenmesi ve kriz anlarında zararın önüne geçilmesiyle yükümlü olacak.
Ayrıca sosyal medya hizmetleri 16 yaşın altındakilere yasak olacak ancak gerekli çocuk güvenliği önlemlerini almaları durumunda bu yasaktan muaf tutulabilecekler.