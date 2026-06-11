Kanada’dan sosyal medya yasağı hamlesi! 16 yaş altına yasak geliyor

Kanada'da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarını kullanmasını yasaklayacak yeni yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Hükümet, çocukların çevrim içi ortamda maruz kaldığı riskleri azaltmayı hedefleyen düzenleme kapsamında yeni bir dijital güvenlik sistemi kurmaya hazırlanıyor.

"ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ SONRADAN AKLA GELMEMELİ"

Tasarıyı parlamentoya sunan Kanada Kültür Mirası Bakanı Marc Miller, "Güvenli Sosyal Medya Yasası" isimli tasarının sosyal medya hizmetleri ve yapay zeka sohbet robotlarının, zarar oluşmadan önce önlem almasını amaçladığını kaydetti.

Miller, "Teknoloji geliştikçe, yasalarımızın da buna ayak uydurmasını sağlamalıyız çünkü ebeveynler bu zorluklarla tek başlarına mücadele edemezler. Çocukların güvenliği sonradan akla gelmemeli." ifadesini kullandı.