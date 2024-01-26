Kanada’dan Türkiye kararı: İsveç’e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...

KANADALI ŞİRKET, TÜRKİYE'YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU NEDENİYLE İFLAS ETMİŞTİ

Ayrıca; İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a destek verdiği için Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Kanada savunma şirketinin iflas ettiği belirtilmişti.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG tarafından yayımlanan raporda, 2020'de Kanada hükümetinin yaptırımları sonucu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) ambargo uygulayan Telemus Sistemleri Inc. şirketinin, ağustosta kepenk kapattığı bildirilmişti.

Ana müşterisi TUSAŞ olan Telemus'un askeri insansız hava araçlarında kullanılmak üzere çok çeşitli elektronik destek malzemeleri ürettiği kaydedilmişti.