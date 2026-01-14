Kanada'dan vatandaşlarına İran uyarısı: “Ülkeyi terk edin”

Kanada hükümeti, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, İran'a seyahat uyarısının en yüksek seviyede olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran geneline yayılan gösteriler, bölgedeki gerilim ve gözaltına alınma riski nedeniyle bu ülkeye seyahatten kaçınılması gerektiği belirtildi. Kısıtlı düzeyde konsolosluk hizmetlerinin verilebildiği İran'da, Kanadalılara ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunuldu.