Kanadalıların çoğunluğu idam cezasının geri getirilmesini onaylıyor

Research Co. isimli şirket tarafından gerçekleştirilen ankete katılanlar, özellikle insan öldürenler için ölüm cezasının yeniden getirilmesini destekledi.

Ankete katılanların yüzde 54'ü, cinayet işleyerek bir insanın hayatına son verenler için idam cezasının uygulanması yönünde görüş bildirdi.

İdam cezasının yeniden getirilmesini en fazla isteyenler yüzde 62 ile Alberta eyaletinden çıkarken, idam cezasının yeniden getirilmesine en az destek yüzde 43 ile Quebec eyaletinden geldi.

Research Co. Başkanı Mario Canseco, ankete ilişkin yaptığı açıklamada, 55 yaş ve üzerindeki Kanadalıların yaklaşık beşte üçünün ölüm cezasının geri getirilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kanada'da ölüm cezası resmen 1976'da kaldırıldı.

Kanada'daki en son idam cezası resmi kayıtlara göre 1962 yılında infaz edildi.