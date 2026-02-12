Kanada’yı sarsan okul saldırısı: 10 ölü, 27 yaralı

Kanada, kanlı bir okul saldırısıyla sarsıldı. British Columbia eyaletinin Tumbler Ridge kentinde bir okula ve bir eve düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Tumbler Ridge Ortaokulu'nda yerel saatle 13.20'de meydana gelen saldırıda 6 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye nakledilirken yolda yaşamını yitirdi. Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) saldırıyla bağlantılı olduğuna inandığı, yakın bölgedeki bir evde 2 kişinin daha ölü bulunduğunu bildirdi. Olayda, saldırgan olduğuna inanılan 1 kişi de ölü bulundu. İlk belirlemelere göre şüpheli intihar etti. Saldırıda 2'si ağır 27 kişi de yaralandı.

BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Ölü bulunan saldırganın, "bölgedeki telefonlara gönderilen saldırı uyarısında belirtilen 'kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın' şeklinde tanımlanan kişiyle aynı olduğu" doğrulandı. Saldırganın kimliğinin bilindiği ancak detaylı bilgi verilmediği kaydedildi. Şüphelinin okulla ilgili bağlantısı araştırılıyor. Okuldaki yaklaşık 100 öğrenci ve personel güvenle tahliye edildi. Bölgedeki okullar bu hafta tatil edildi. Söz konusu saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırı sonrası, ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçti.