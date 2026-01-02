Kanarya Adaları’na yılın ilk göçmen teknesi ulaştı: 144 düzensiz göçmen El Hierro’da

Göçmenlerin, Kuzey Afrika'dan İspanya'ya uzanan en yoğun düzensiz göç rotalarından biri olan Kanarya hattı üzerinden adaya geldikleri bildirildi.

YILIN İLK TEKNESİ ULAŞTI

Sahil Güvenlik yetkililerinin basına verdiği bilgilere göre, içerisinde 144 düzensiz göçmenin bulunduğu tekne, 1 Ocak günü yerel saatle 19.00 sıralarında El Hierro kıyılarına vardı. Teknenin 2025 yılında Kanarya Adaları'na ulaşan ilk düzensiz göçmen teknesi olduğu belirtildi.

Yetkililer, göçmenlerin Gambiya, Senegal, Mali, Gine Bissau ve Gine kökenli olduğunu açıkladı. Teknede bulunan düzensiz göçmenlerden 8'inin çocuk, 29'unun ise kadın olduğu belirtildi.

Sağlık kontrolleri yapılan göçmenlerin genel durumlarının iyi olduğu, ardından bölgedeki geçici barınma merkezlerine sevk edildikleri kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının 1 Ocak-15 Aralık dönemine ilişkin açıkladığı verilere göre 2025'te Kanarya Adalarına toplam 17 bin 555 düzensiz göçmen giriş yaparken, bu rakamın 2024'e göre yüzde 59,9 daha az olması dikkati çekti.

2025 YILINDA 3 BİN 90 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÖLDÜ

Diğer yandan İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Caminando Fronteras'ın 29 Aralık'ta açıkladığı raporda, 2025 yılında Kuzey Afrika kıyılarından çıkarak İspanya kıyılarına ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerden 3 bin 90'ının hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Caminando Fronteras, Kanarya Adalarının düzensiz göçmenler için "en ölümcül destinasyon olmaya devam ettiğini" vurgulayarak, son dönemlerde artan Gine çıkışlı teknelerin kadın ve çocuklar için çok daha uzun ve tehlikeli" olduğu uyarısında bulunmuştu.