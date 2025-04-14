Kanıtsız gözaltında tutuluyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmadan önce antisemitik faaliyetlerde bulunduğuna ya da Hamas'ı destekleyen açıklamalar yaptığına dair herhangi bir kanıt bulamadığı ileri sürüldü. Washington Post (WP) gazetesinde açıklanan mart tarihli bir bildiri, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) Öztürk'ün İsrail karşıtı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle vizesinin iptalini önermiş olduğunu ortaya koydu.

MAHKEMEYE ÇIKTI

Bildiriye göre, üst düzey yetkili Andre Watson, Öztürk'ün İsrail karşıtı bir eyleme katılması ve Tufts Üniversitesi'ni İsrail'le bağlantılı şirketlerden yatırımlarını çekmeye çağıran bir yazı kaleme alması dışında, söz konusu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığına dair geri dönüş sağladı. Ayrıca, bildiride ABD hükümetinin veri tabanlarında Öztürk hakkında yapılan araştırma kapsamında terörizmle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmadığı da belirtildi. Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 görevli tarafından gözaltına alınmıştı. Öztürk dün hâkim karşısına çıktı.