Kanlı Ay tutuldu

Ay'ın bakır renge büründüğü tam Ay tutulması, dün gerçekleşti. Gökyüzünde görsel bir şölen sunan tutulma, Ay'ın Dünya'nın gölgesinden geçişiyle başladı. Kanlı Ay tutulması da denilen gök olayı, bu yılın ikinci ve 2025'e kadar yaşanacak Ay tutulmasının sonuncusu oldu. Saat 14.00'te gerçekleşen Ay tutulması, Kuzey-Güney Amerika, Büyük Okyanus, Doğu Rusya, Çin, Avustralya, Güneydoğu Asya'dan gözlenebildi. Gündüz saatine denk gelmesi dolayısı ile ülkemizden izlenemedi.Ay tutulmasında Dünya, Güneş ve Ay'ın ortasına geçerek, Ay'a gelen ışığın bir kısmını veya tamamını engelliyor. Tutulma, parçalı, tam veya yarı gölge olarak gerçekleşebiliyor. Tutulma sırasında Ay, Dünya'nın gölge konisinin içine tamamen giriyor ve böylece Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor. Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Kanlı Ay tutulması bir daha, 13-14 Mart 2025'te meydana gelecek.