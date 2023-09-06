Kanlı Kongre baskını mimarına rekor ceza! Proud Boys’un liderinin kaderi belli oldu

Tarrio'nun ayrıca sosyal medya platformları üzerinden baskını yapan grupla "gurur duyduğunu" ve olayı sahiplendiğine ilişkin paylaşımlar yaptığı aktarıldı. "Devlete karşı komplo kurmaktan" hüküm giyen Tarrio, baskın konusunda en uzun hapis cezasına çarptırılan kişi oldu.

Baskının düzenlendiği 6 Ocak 2021'den beri, olaya dahil olan 1106 kişi tutuklandı. Bunlardan 350'si, polise saldırı ve mukavemetle suçlandı. Baskına katılan "Proud Boys" üyelerinden Ethan Nordean 18 yıl, Dominic Pezzola ise 10 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te tekrar başkan seçilirse kongre binasına baskın düzenleyen kişilere af uygulayacağı sözünü vermişti.