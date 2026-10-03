Kanlı seçim oyununa kimse inanmadı
Kanadalı pilot Aaron Murphy, Dubai- Tel Aviv seferi sırasında Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kalan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Flydubai uçağında yaşananların kendisine mantıklı gelmediğini belirtti. İsrail basını uçağın Ummanlı pilotu tarafından kaçırılmak istendiğini ancak Hindistanlı yardımcı pilot ile İsrailli yolcular tarafından eylemin önlendiğini ileri sürüyor. İsrail medyasına göre olay esnasında uçağın 35 saniye içinde 20 bin feetten fazla düştüğünü ve saatte 700 milin üzerinde bir hıza ulaştığını kaydedildi. Kanadalı pilot Aaron Murphy de ilk haberlerde görülen bazı rakamların kendisine mantıklı gelmediğini belirterek, "Çünkü eğer bu kadar hızlı alçalıyorsa, uçak tamamen parçalanmış olurdu" şüphesini dile getirdi. İsrail'de yaklaşan genel seçim öncesinde oyları düşen Netanyahu'nun uçak ile terör saldırısı senaryosu üzerinden oylarını artırmaya çalıştığı düşünülüyor.
Haber Girişi