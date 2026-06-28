Kanlı sicile Ermeni perdesi

Uluslararası siyasi arenada zor durumda kalan ve soykırımcı bir devlet olduğu tescillenen İsrail, kendi suçunu bastırmak için sözde Ermeni soykırımı yalanının arkasına saklandı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail tarafından Ermeni soykırımının resmi olarak tanınması için hükümete tasarı sundu. Oysa tarihi vesikalar, Türklerin soykırımı gerçekleştirmek bir yana bizzat sistematik soykırıma maruz kaldığını gösteriyor. Amerikalı tarih profesörü Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün isimli eserinde 1821 Mora İsyanı'ndan, 1922 yılına kadar geçen sürede 5.5 milyon Türk'ün katledildiğini ayrıntılarıyla yazıyor.

ÖLÜM VE SÜRGÜN

Mccarthy'e göre Yunanlar'ın 1821 Mora İsyanı'ndan yine Yunanlar'ın 9 Eylül'de denize döküldüğü 1922 yılına kadar geçen 101 yılda Tükler ve Müslümanlar çok acılar çekti. Savunmasız insanlar katliama uğradı, kadınların ırzlarına geçildi. Ve yüz binlerce insan yurtlarından sürülmek zorunda kaldı. Amerikalı tarih profesörü Justin McCarthy'e göre bu süreçte 5.5 milyon insan katledildi. Söz konusu veriler, McCarthy'in Ölüm ve Sürgün isimli kült eserinde detaylıca ele alınıyor. Savaşlar bittiğinde, Batı Avrupa'nın tamamı kadar büyük bir alanda yaşayan Müslüman toplulukları, sayıca çok seyreltilmiş veya yok edilmişlerdi.