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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Kanser aşısı 2022’de tamam

CENGİZ PARLAYAN
Kanser aşısı 2022’de tamam

Alman Kanser Toplumu, mRNA teknolojisinin kanser aşısında da kullanılacağını belirterek, 2022 yılında kanser aşısının uygulanabileceğini bildirdi. Aşıyı, BioNTech üretecek

Alman Kanser Toplumu Başkanı Prof. Dr. Thomas Seufferlein, "Cilt kanseri için mRNA aşılarının sonuçları etkileyici. 2022 yılında kanser aşısı onay alabilir" dedi. Kanser aşısının onaylanıp piyasaya sürülmesiyle kanserle mücadelede yeni bir döneme girilmiş olacak.

HEMEN KULLANILABİLİR
SEUFFERLEİN, "BioNTech cilt kanseri aşısını zaten test ediyor. Yakın zamanda da kolon kanserine karşı çalışma yapacaklarını açıkladı" dedi. Bilindiği gibi Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech şirketi, koronavirüs aşısı geliştirmeden önce kanser aşısı üzerinde çalışıyordu.
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Kanser aşısı 2022’de tamam
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