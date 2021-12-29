Kanser aşısı 2022’de tamam

Alman Kanser Toplumu
Başkanı Prof. Dr. Thomas Seufferlein
, "Cilt kanseri için mRNA aşılarının sonuçları etkileyici. 2022 yılında kanser
aşısı onay alabilir" dedi. Kanser aşısının onaylanıp piyasaya sürülmesiyle kanserle mücadelede yeni bir döneme girilmiş olacak.
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SEUFFERLEİN, "BioNTech
cilt kanseri aşısını zaten test ediyor. Yakın zamanda da kolon kanserine karşı çalışma yapacaklarını açıkladı" dedi. Bilindiği gibi Prof. Dr. Uğur Şahin
ve eşi Prof. Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech şirketi, koronavirüs aşısı
geliştirmeden önce kanser aşısı üzerinde çalışıyordu.