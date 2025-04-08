Kanser tedavisi gören Kral Charles göreve döndü

İngiltere Kralı 3. Charles, kanser teşhisinin ardından geçtiğimiz günlerde kısa bir süreliğine hastaneye kaldırılmasının ardından pazartesi günü ilk yurtdışı gezisini İtalya'ya yaptı. Charles, bir İngiliz hükümdarının İtalyan Parlamentosu'na yapacağı ilk konuşmayı da içeren dört günlük ziyarete çıktı. Charles'a Kraliçe Camilla eşlik edecek. Ziyaret kapsamında İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile bir araya gelecek olan Charles, Adriyatik kıyılarındaki Ravenna'nın müttefik kuvvetler tarafından kurtarılışının 80. yıldönümünü anmak üzere düzenlenecek programa katılacak.