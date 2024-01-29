Kaos sarmalı Ürdün’e de sıçradı

ÜRDÜN-SURİYEsınırındaki ABD üssüne insansız hava aracı (İHA) ile yapılan ve 3 ABD askerinin öldüğü 34'ünün yaralandığı saldırının yankıları sürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden Gazze'ye yönelik barbar saldırılar sonrası İsrail'in bölgede yol açtığı şiddet sarmalı Ürdün'e de sıçradı. Saldırı bölgedeki tansiyonu zirveye çıkardı. ABD Başkanı Joe Biden ve ABD basını söz konusu saldırıda İran'ı işaret ederken taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz" diyen Biden, "Kendi seçeceğimiz zamanda ve şekilde hesap soracağız" dedi. Eski ABD Başkanı Trump gelişmeyle ilgili ABD için "korkunç bir gün" derken ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçi Parti'yi temsil eden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Beyaz Saray'a 'İran topraklarındaki önemli hedefleri vurma' çağrısı yaptı. CNN de ABD birliklerine yönelik ölümcül saldırı Ortadoğu'daki çatışmayı derinleştirme riski taşıyor yorumunda bulundu. İran ise saldırıyla hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı. Öte yandan Irak'ta İran destekli Şii milis yapıların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, saldırıyı üstlendi.ABD güçlerine İHA'lı saldırı düzenlenen, Ürdün sınırları içindeki stratejik ABD üssü 'Kule 22', Suriye sınırındaki Tenef Üssü'ne çok yakın konumunda bulunuyor. Ürdün'deki ABD üssü, Suriye içindeki Tenef'te bazı muhaliflere ve kuzeyde ABD'nin diğer üslerine lojistik destek olmak, İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak için kullanılıyor. Üste yüzlerce ABD askerinin yanı sıra saldırı, nakliye ve eğitim helikopterleri ile zırhlı araçlar yer alıyor.