Kapalı Maraş 4 yıldır özgür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş açılımının 4. yıl dönümünde değerlendirmelerde bulundu. Tatar, kapalı tutulan Maraş'ın bir bölümünün 46 yıl sonra halkın kullanımına sunulma sürecinin Başbakan olduğu dönemde gerçekleştiğini hatırlatarak, "Uzun vadede hedefimiz, Maraş'ta bazı binaların yıkılarak yeniden yapılması bazılarının da tadil edilerek milli ekonomiye kazandırılmasıdır" dedi. Maraş'ı açmalarının aynı zamanda Mavi Vatan için önemli olduğunu kaydeden Tatar, "Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti ve bütün Türk dünyasının en güneydeki bir temsilcisi olarak, bu devletin kendisi içerisinde bağımsızlığını ve özgürlüğünü daha pekiştirmesi bakımından, egemenlik hakkımızı kullanarak kapalı Maraş'ın açılması, bir bakıma da Türk dünyasına büyük bir hizmet olmuştur" diye konuştu.