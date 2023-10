Kapı açılmazsa kalanlar da ölecek

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, SABAH'a konuk oldu. Yılmaz, "Her cephede insani yardım için sınır kapılarının açılmasına yönelik çabamızı sürdürüyoruz" dedi. Türk Kızılay Genel Başkanı ve bir anne olarak dünyayı insanlığa davet eden Yılmaz, Gazze'de dünyanın her yerinde infiale yol açan katliama ilişkin "Dünya can çekişiyor, dünya ölüyor bir yerde. Bir bakıyorsunuz bir gün deprem oluyor, bir gün sel oluyor, bir gün başka bir şey. Zaten bu kadar zor yaşadığımız bir dünyada üstüne bir de insan eliyle afetler yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Yılmaz, Kızılay'ın stokta duran 200 gıda kolisinin Filistinli sivillere dağıtıldığını belirterek "Gazze'deki 8 hastane ortaya çıkan sağlık ihtiyacına cevap veremeyecek durumda. Hastanelerin ilaç stokları tükenmek üzere, elektrik sağlayan akaryakıtları neredeyse bitti" dedi.Gazze'deki insanların ve doktorların pansuman yapmak için bile temiz su bulmakta güçlük çektiklerini altını çizen Yılmaz, "Gıda ihtiyacı her geçen gün artıyor. Kızılay başkanı olarak bu insanların temel insani yardım malzemelerine ulaşımını sağlayamamaktan üzüntü duyuyorum. Her cephede insani yardım için sınır kapılarının açılmasına yönelik çabamızı sürdürüyoruz. Ancak bizlerin çabası şu saate kadar maalesef ki bu insanların umudu olan yardım malzemelerinin Gazze'ye girişini sağlayamadı. Bir hekim olarak sizin vasıtanızla tüm dünyaya seslenmek isterim. Kapı açılmazsa bu insanlar da ölecek. Ve biz bunu engelleyebiliriz" diye konuştu.