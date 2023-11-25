Kapılarda kilit gözlerde yaş var! Ders: ölüm, konu: acı





TOPLUMSAL GELİŞMEYE TEHDİT

Eğitimciler, öğrencilerin bu zorlu koşullarda eğitim alamamalarının gelecekteki kalkınma ve toplumsal gelişme açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, çocukların psikolojik olarak da travmatik bir süreç yaşadıkları belirtiliyor. Uluslararası toplum ise Gazze'deki çocukların eğitim hakkının korunması ve savaşın neden olduğu zararın en aza indirilmesi için çaba harcamaya çağrılıyor. Sivil halkın güvenliği ve çocukların eğitimi için acil önlemlerin alınması, bölgedeki krizin bir parçası olarak değerlendiriliyor.