Kapılarda kilit gözlerde yaş var! Ders: ölüm, konu: acı

Gazze'deki saldırılar; okulların kapanmasına, öğrencilerin uzaklaşmasına ve eğitim sistemine darbe vurdu. Filistin Merkez İstatistik Bürosu'ndan elde edilen verilere göre, Gazze'de görevli 130 öğretmen katledildi. Bunlardan 10'u hamile, 40'ı da yeni evliydi. 239 devlet okuluna havadan bombalı saldırı düzenleyen İsrail ordusu; okullardan 45'ini dakikalar içerisinde yerle bir etti. BM'ye ait 50 okul da saldırılara maruz kaldı. Batı Şeria'da ise toplam 27 devlet okuluna saldırı gerçekleşti.
608 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİMDEN KOPARILDI
Yüzlerce okul, güvenlik endişeleri ve sığınak ihtiyacı nedeniyle kapalı kalmış durumda. Öğrenciler, evlerinden ayrılamadıkları için sınıflarına devam edemiyorlar. Gazze'deki üniversitelerde eğitim gören her bin öğrenciden 5'i, İsrail'in saldırılarında katledildi. Ayrıca, okulların kullanılamaz hale gelmesi ve birçok eğitim kurumunun hasar görmesi, öğrencilerin normal eğitim hayatlarını sürdürmelerini zorlaştırıyor. Gazze Şeridi'nde toplamda ise 608 bin öğrenci, okul eğitiminden mahrum bırakıldı.
HAYATLAR BİTTİ, HAYALLER SÖNDÜ
Gazze'de fizik öğretmeni olarak çalışan Hadeel Abu Al-Roos, eşi ve dört çocuğuyla birlikte hava saldırısında katledildi. Roos'un ölümünden sonra öğrencileri sosyal medyadan "Seni unutmayacağız" dedi. Edebiyat öğretmeni ve şair Heba Abu Nada ise (32) "Bizler, Gazze'deyiz. Nerede olacağımızı görmek için sadece bekliyoruz." mesajından bir hafta sonra İsrail saldırısında öldürüldü. Beden Eğitimi Öğretmeni Mohammed Shakir de evine giderken İsrail bombardımanında katledildi. Al-Shaima Saidam, Filistin'de yapılan lise sınavlarında birinci olmuştu. Saidam, mülteci kampına düzenlenen saldırıda ailesiyle birlikte öldürüldü. Çok istediği öğretmenlik ise bir hayal olarak kaldı.
TOPLUMSAL GELİŞMEYE TEHDİT
Eğitimciler, öğrencilerin bu zorlu koşullarda eğitim alamamalarının gelecekteki kalkınma ve toplumsal gelişme açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca, çocukların psikolojik olarak da travmatik bir süreç yaşadıkları belirtiliyor. Uluslararası toplum ise Gazze'deki çocukların eğitim hakkının korunması ve savaşın neden olduğu zararın en aza indirilmesi için çaba harcamaya çağrılıyor. Sivil halkın güvenliği ve çocukların eğitimi için acil önlemlerin alınması, bölgedeki krizin bir parçası olarak değerlendiriliyor.