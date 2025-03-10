Kapısı açık kalan uçak, arabaların üzerine çakıldı

ABD'de son zamanlarda ardı ardına yaşanan uçak kazalarına bir yenisi eklendi. Pensilvanya eyaletinde bulunan Lancaster County bölgesinde kalkış sırasında kapısı açık olan küçük bir uçak, bir otoparka düştü. Sert iniş sonrası uçak alevler içinde kalırken çok sayıda araba ile bir bina da zarar gördü. Mucize eseri arabalarda ve binada ölen ya da yaralanan olmadı. Uçakta bulunan 5 yolcunun ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi ancak sağlık durumlarıyla ilgili detay verilmedi. Kazanın nedeni olarak pilotun açık kalan kapı nedeniyle acil iniş yapmaya çalışması gösterildi.