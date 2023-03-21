Kapıyı çalan timsah ev sahibini ısırdı

ABD'ninFlorida eyaletinde 56 yaşındaki Scot Hollingsworth, Daytona Beach'teki evinin kapısında çarpma sesi duyduğunda televizyon izliyordu. Hollingsworth kapıya gidip ışıklara ulaşmaya çalışırken dışarıya adım attığı anda yaklaşık 3 metrelik timsah bacağını kapıp sallamaya başladı. Hastaneye kaldırılan Hollingsworth, tedavi altına alındı. Florida Balıkları ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, timsahı yakalayıp uyutmak üzere bir görevli gönderdi. Komisyonun internet sitesinde yerleri değiştirilen timsahların, yakalandıkları yere geri dönmeye çalıştıkları sırada yol boyunca zarar verebilecekleri anlatılıyor.