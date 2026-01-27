Kar fırtınası ABD’yi vurdu

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 800 binden fazla kişiye halen elektrik hizmeti verilemiyor. Kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle ülke genelinde 17 bini aşkın uçuş iptal edildi.

90 MİLYON KİŞİ ETKİLENİYOR

Büyük şehirlerdeki okullarda eğitime ara verildi ya da uzaktan eğitime geçildi. Yetkililer, fırtınanın etkilerinin günlerce, hatta haftalarca sürebileceğini belirterek, yaklaşık 90 milyon kişinin "aşırı soğuk" uyarısı altında bulunduğunu bildirdi.

EVSİZLERDEN ACI HABER

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 5 evsizin dışarıda ölü bulunduğunu ve bu rakamın artabileceğini açıkladı.