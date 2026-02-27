Kar geri döndü, 10 ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı, yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Batı'da Manisa, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Bartın ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'da, Orta ve Doğu Karadeniz'de etkisini gösterdi. Bursa'da araçlar yolda kaldı. Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan'da il genelinde, Malatya'nın 6, Kahramanmaraş, Erzurum ve Tunceli'nin 4'er, Bingöl ve Konya'nın 2'şer, Giresun'un bir ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Ardahan-Şavşat karayolunun 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi'nde, karla mücadele ekiplerinin üzerine çığ düştü.

Kendi imkânlarıyla kurtulan işçiler, kar altında kalan iş makinelerini de çıkardı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de de yüzlerce köy yolu kapandı. Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde kar kalınlığı insan boyunu aşınca vatandaşlar, evlerinden çıkabilmek için büyük çaba harcadı. Kar kalınlığı Bayburt ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 30, Erzurum'da 20, Bolu Dağı'nda 10 santimetreye ulaştı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki karda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.