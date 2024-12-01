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Giriş Tarihi: 2.12.2024

Kar ve soğuk ABD’yi esir alacak

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Kar ve soğuk ABD’yi esir alacak
ABD'nin doğu ve kuzeydoğu bölgelerini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı ve aşırı soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Yetkililer, birkaç gün içinde nüfusun yüzde 70'inin donma noktasının altındaki sıcaklıkları deneyimleyeceğini belirtti. Hava yolu ulaşımında da önemli gecikmelerin yaşanabileceği uyarısında bulundular. ABD'nin Kanada sınırına yakın bölgelerinde hissedilen soğuk havanın, özellikle New York, Pensilvanya ve Ohio'nun kuzey kesimlerinde hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. New York'un Kanada sınırındaki Ontario Gölü çevresinde kar kalınlığının 1,80 metreye kadar ulaşabileceği ve bu nedenle bölgede olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.
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Kar ve soğuk ABD’yi esir alacak
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