Kara harekâtı sinyali mi? Ortadoğu’ya 5 bin ABD askeri gidiyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Washington yönetimi, askeri varlığını güçlendirmek için yeni bir sevkiyat kararı aldı ve 5 bin ek askeri Ortadoğu'ya konuşlandırmak üzere yola çıktı. The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan talebi onayladı. Bu kapsamda bir amfibi çıkarma görev grubu ve ona bağlı bir deniz piyade seferi birliğinin bölgeye sevk edilmesi planlanıyor. Sevkiyat paketinde üç savaş gemisi ile 2.500'ü ABD deniz piyadesi olmak üzere 5 bin askerin bulunduğu bildirildi. Birliğin envanterinde şu hava araçlarının da yer aldığı aktarıldı: F-35B Lightning II savaş uçakları, MV-22B Osprey Tiltrotor askeri nakliye uçakları, Japonya'dan ayrılarak Ortadoğu'ya doğru yola çıkan USS Tripoli (LHA-7) adlı amfibi hücum gemisi.