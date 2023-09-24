Karabağ yeniden doğuyor

Azerbaycan'ın 19 Eylül'de Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonu henüz 24 saati doldurmadan zaferle sonuçlanırken bölgedeki temizlik sürüyor. Yasa dışı Ermeni silahlı grupların silahsızlandırılması yönündeki çalışmalar devam ederken Azerbaycan güçleri, bölgede çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ise Karabağ'daki Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin ülkelerine geçişinin sağlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, 20 Eylül'de varılan mutabakat gereği silahsızlandırılan ve terhis edilen Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Hankendi-Laçın ve Kelbecer-Basargeçer güzergahlarıyla Ermenistan'a geçişinin sağlanacağı bildirildi. Açıklamada, geçişin otobüsler ve özel araçlarla yapılacağı kaydedildi. Azerbaycan'ın yasadışı Ermeni silahlı gruplarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonunun ardından Ağdere'de yaşayan Ermeniler evlerimi ateşe vererek bölgeden ayrılıyor. Bölgedeki Ermeni sakinleri tarafından evlerin toplu olarak yakılması Azerbaycan Ordusu'nun teknik gözetim araçlarıyla kaydedild. Bakanlık, İHA'larla çekilen görüntüleri paylaştı.Bölgede yaşayan Ermeni nüfus için çalışmalar da sürüyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ'da yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını dile getirdi. Hacıyev, "Bu bölgede yaşayan Ermeni asıllı vatandaşların her birinin Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir. Onlara pasaport ve kimliklerin verilmesi konusu üzerinde çalışılıyor. Elbette başvuranlar var. Bu kişilerin temel isteği güvenlik ve sağlık meseleleridir" dedi. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, Azerbaycan'ın yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı. Sözde Ermeni yönetim, silahlı güçlerini feshetmişti.Azerbaycan ordusunun Karabağ'da anayasal düzeni sağlamak amacıyla 24 saatte başarıyla tamamladığı operasyonunun yankıları devam ediyor. Sivillerin güvenliği sağlanmasına rağmen Batı, manipülasyon ile Azerbaycan ordusunu hedef gösteriyor. Bu yalanlara Karabağ'daki Rus Barış Gücü'nden cevap geldi. Rus Barış Gücü, Azerbaycanlıların Karabağ'daki sivil Ermeni nüfusa herhangi bir baskı yapmadığını açıkladı. Hankendi şehrinde yaşamın huzur içinde sürdüğü bildirilen açıklamada, "Azerbaycanlıların sivil halka yönelik herhangi bir baskısı yok. Rus Barış Gücü şehirde devriye geziyor" bilgisi paylaşıldı.