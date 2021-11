Karabağ zaferi kutlu olsun

Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'de Karabağ zaferinin birinci yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Zafer Günü kutlamaları kapsamında Bakü'nün Azneft Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, askeri lise öğrencileri, Sınır Hizmetleri Komutanlığına bağlı süvari birlikleri, Karabağ Savaşı gazileri ve vatandaşlar katıldı. Askeri bandonun marşları ile başlayan yürüyüşte askeri lise öğrencileri, savaşın 44 gün sürmesine atıfta bulunulan 440 metrelik Azerbaycan bayrağını taşıdı.Vatandaşlar, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla "Karabağ Azerbaycan'dır" sloganı atarak ve marşlar söyleyerek yürüyüşe eşlik etti. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve zırhlı araçların bir kısmının sergilendiği Bakü'deki "Ganimetler Müzesi"nde sona erdi. Şuşa şehrinde ise şükür namazı kılındı. Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde ilahiyatçı Şahin Hesenli 'nin kıldırdığı namaz sonrasında şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı. Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım, "Zafer Günü" ilan edilmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Erdoğan paylaşımında, "Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da mesajında "Can Azerbaycan'ın vatan toprağı Karabağ'ı destansı mücadeleyle kurtarmasını can-ı gönülden kutluyorum" dedi. ANKARASAVAŞIN ilk anlarından itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk devlet yetkilileri sık sık Azerbaycan'ın yanında olduklarını açıkladı. Türkiye, üçüncü ülkeleri, Azerbaycan'ın hak savaşına müdahale etmemesi konusunda uyardı. Türkiye'nin bu desteği Azerbaycan halkı ve ordusuna moral sağladı. Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçları (SİHA), Karabağ'da zaferi getiren önemli unsurlardan biri oldu. Türk SİHA'larının bu başarısı dünya çapında ses getirdi, savaş konseptlerini değiştirdi.İkinci Karabağ savaşı Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine 27 Eylül 2020'de başladı. Şuşa'nın kurtarılması üzerine Erivan, yenilgiyi kabul etti. 30 yıllık işgal 44 günde sonlandırıldı.AZERBAYCAN askerleri, Ermenistan'ın 1990'lı yıllarda 3 yılda işgal ettiği toprakları, 27 Eylül 2020'de başlayan 2. Karabağ Savaşı'nda 44 günde kurtararak adeta kahramanlık destanı yazdı. Azerbaycanlıların "vatan savaşı" dediği 2. Karabağ Savaşı'na katılan askerler her gittikleri yerde vatandaşlar tarafından ilgi ve saygıyla karşılanıyor. Azerbaycanlılar, 30 yıllık vatan hasretlerine canlarını feda edercesine çarpışarak son koyan her gaziyi kahraman olarak görüyor.AZERBAYCAN'IN başkenti Bakü'de Karabağ zaferinin 1. yılı dolayısıyla "Demir yumruk" flash mobu gerçekleştirildi. "Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Hazar Denizi kıyısında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmalarında kullandığı "demir yumruk" ifadelerine atıfta bulunulan etkinlik yapıldı.AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da, Cıdır Ovası'nda düzenlenen törene katıldı. Aliyev, "2. Karabağ Savaşı, şanlı tarihimizde parlak bir sayfadır. Azerbaycan halkı tüm gücünü seferber etmiş ve bu şanlı görevi yerine getirmiştir. Bugün düşmanı topraklarımızdan kovduğumuz için hiç kimse bizi eleştiremez. Çünkü biz kendi toprağımızda başarılı bir operasyon yürüttük, uluslararası hukuku, savaş hukukunu ihlal etmedik. Adil bir savaş verdik ve düşmanı savaş alanında yendik" dedi.