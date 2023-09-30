Karabağ’da Türk bayrağı dalgalanıyor!

Ermeni işgalin karşı yürüttüğü antiterör operasyonundan zaferle çıkan Azerbaycan Dağlık Karabağı geri aldı. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Karabağ'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla başlatılan antiterör operasyonundan zaferle çıkan Azerbaycan ordusu, Hankendi'ye girdi.

TÜRK BAYRAĞI KARABAĞ'DA

Ermenistan'ın geri adımıyla ateşkes ilan edilmesinin ardından topraklarını geri kazanan Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zafer ilan etmesinin ardından Karabağ Hankendi'ye Türk bayrağı ile girdi.

Azerbaycan ordusu Karabağ'a Türk bayrağıyla böyle girdi!

Azerbaycan'ın zaferinde yardımlarını esirgemeyen Türkiye'ye bir teşekkür niteliğinde gerçekleşen olayda Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeşliği bir kez daha gözler önüne serildi.