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Giriş Tarihi: 25.9.2023 23:31 Son Güncelleme: 26.9.2023 00:07

Karabağ’da yakıt deposunda patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde yakıt deposunda patlamada meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

İHA
Karabağ’da yakıt deposunda patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. Karabağ'daki Ermenistan yanlısı sözde hükümetin içişleri bakanı yaptığı açıklamada, yakıt deposunun Hankendi-Askeran arasındaki yolun yakınında bulunduğunu belirterek, patlamada ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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Karabağ’da yakıt deposunda patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var
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