Karabağ’dan Erdoğan’a selam

Azerbaycan'ın Zengilan bölgesindeki Ağalı köyü sakinleri 1992'de Ermenistan'ın işgali sonrası terk etmek zorunda kaldıkları köylerine, 2020'de köyün işgalden kurtarılmasından sonra geri döndü. Geçen yıl eylül ayında inşası 1 yıl 1 ay süren köyde yaşam yeniden başladı. 86 ailelik 420 kişinin yaşamaya başladığı bölge 'Akıllı Köy' olarak dizayn edildi. Köyün elektrik ihtiyacı Hekeri Nehri üzerindeki 'Arşimed Türbini' olarak adlandırılan su türbini sayesinde karşılanıyor.10 binin üstünde fidan dikiminin yapıldığı köyde, ibadethane, terzi, banka şubeleri, sosyal tesisler, sağlık ocağı, anaokulundan 11'inci sınıfa kadar eğitim ihtiyacını karşılayabilen dijital sistemlerle donatılmış 96 öğrencinin okuduğu, 14 öğretmenin hizmet verdiği okul da inşa edildi. Okulun girişine, 1992'de Ermenistan işgali nedeniyle terk edilen köy okulundan kalma zil takılı vaziyette. Köyde yıl sonuna kadar toplam aile sayısının 350'ye çıkarılması hedefleniyor.Köyüne geri dönen Frengiz Selimova "28 yıl işgal nedeniyle köyümden uzak kaldım Köyüm hep rüyalarıma giriyordu" dedi. Türkiye'nin kendilerine yoldaş olduğunu söyleyen Selimova, "Kardeş kardeşin her zaman arkasındadır. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür ederim. Çok destek oldu. Seçim olsa oyumuzu ona verirdik. O, Türk dünyasının lideridir" dedi.Türkdünyasını birleştirecek Zengezur Koridoru'nun bir kısmı olan Horadiz-Cebrayıl- Zengilan-Ağbend karayolunun inşaatının yarısından fazlası tamamlandı. Tren hattının da tıpkı karayolu gibi aralarında Kalyon Holding'in de bulunduğu Türk şirketler tarafından üstlenildiği bölgede, çalışmalar son sürat devam ediyor.