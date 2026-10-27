Karabük ve Bartın’da kaçak silah operasyonu: 48 silah ele geçirildi!
Karabük ve Bartın'da kaçak silah ticareti ve bulundurulmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken, 48 silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabük ve Bartın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Karabük'te 22, Bartın'da 1 olmak üzere toplam 23 şüpheliye ait 23 adreste yapılan aramalarda; 32 tabanca, 11 av tüfeği, 5 pompalı tüfek, çeşitli çaplarda 2 bin 500 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
300 YILLIK TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda ayrıca yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen, tarihi eser niteliğinde 4 Kur'an-ı Kerim ile 1 define arama dedektörü bulundu. Operasyon çerçevesinde ele geçirilen silahların toplam sayısının 48 olduğu bildirildi.