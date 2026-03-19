Karaçi’de şiddetli yağış can aldı: 16 ölü

Karaçi'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına felakete yol açtı.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurtarma ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, şiddetli hava koşulları nedeniyle en az 16 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Pakistan Meteoroloji Ofisi, kentte rüzgar hızının saatte 92 kilometreye, Mauripur bölgesinde ise 97 kilometreye kadar çıktığını açıkladı.

ALTYAPI ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi, yollar kapandı ve altyapıda ciddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yağışların etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.