Karadağ’da kanlı saldırı: 12 ölü

Karadağ'da da yeni yıl sabahı gerçekleştirilen kanlı saldırının şoku yaşanıyor. Ülkenin güneyinde bulunan Cetinje kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda ölenlerin sayısı 12 olarak açıklanırken, 45 yaşındaki saldırganın kendisini öldürdüğü ifade edildi. Ölenlerden ikisi 10 ve 13 yaşlarındaki kardeşler oldu. Aco Martinovic isimli saldırganın Cetinje'ye bağlı Bajice'de ateşli silahla gerçekleştirdiği birden fazla silahlı saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Saldırıyı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor. Öldürdükleri kişiler arkadaşları ve yakınları. Savcı Andrijana Nastic, saldırganın 5 farklı yerde ateş açtığını ifade etti. Karadağ hükümeti, saldırı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas ilan etti.