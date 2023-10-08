Karadağ’da seçimin ardından 4 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamadı

Karadağ'da 11 Haziran'da yapılan erken genel seçimin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen, yeni hükümet henüz kurulamadı.

Balkan ülkesi Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümet, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesine "resmi statü" kazandırmak için 3 Ağustos'ta imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara sebep oldu.

Ülkenin 43'üncü hükümeti, "temel anlaşma" tartışmalarının ardından Karadağ Meclisinin 20 Ağustos 2022'deki oturumunda güvenoyu alamayarak düştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, eski Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Sırp siyasetçi Miodrag Lekic'i önerdi.

Cumhurbaşkanı Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği gerekçesiyle hükümet kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetti.

Djukanovic, Karadağ Meclisinde iki kez oylanan ve cumhurbaşkanının hükümetin kurulması sürecindeki yetkilerini kısıtlayan yasayı imzaladı.

Bunun üzerine Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, Lekic'i hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Lekic, yaptığı görüşmeler sonucu çoğunluğun desteğini alamadı ve yeni hükümetin kurulabilmesi için tanınan süre sona erdi.

Bu sürecin ardından Cumhurbaşkanı Djukanovic, 16 Mart'ta meclisi feshettiğini ve erken genel seçime gidileceğini açıkladı.

Djukanovic'in erken genel seçime gidileceğini duyurmasından bir hafta sonra, 19 Mart'ta ülkede olağan cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.

Seçimde Avrupa Şimdi Hareketi (PES) parti liderlerinden Jakov Milatovic ile Djukanovic ikinci tura kalırken, 2 Nisan'da yapılan seçimin ikinci turunda ise Milatovic Karadağ'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

- Erken genel seçim 11 Haziran'da yapıldı

Kayıtlı 542 bin 468 seçmenin bulunduğu ülkede, 11 Haziran'da erken genel seçim yapıldı.

Seçimi takip eden İzleme ve Araştırma Merkezinden (CeMI) yapılan açıklamada, oyların yüzde 99,9'u baz alındığında, oyların yüzde 7,1'ini alan Boşnak Partisi (BS), meclise 6 milletvekili soktu.

Mevcut Cumhurbaşkanı Milatovic'in parti liderlerinden olduğu PES , 25,6'lık oy oranıyla 24 milletvekiline sahip oldu.

Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS) ve partnerleri Karadağ Liberal Partisi (LP), Arnavut İttifakı ve Sosyal Demokratların (SD) oluşturduğu koalisyon oyların yüzde 23,2'sini alarak elde ettiği 21 milletvekiliyle mecliste ikinci sırada yer aldı.

Karadağ'ın Geleceği İçin Koalisyonu yüzde 14,7 ile 13 milletvekilini, Demokrat Parti ve URA Halk Hareketi Koalisyonu yüzde 12,5 ile 11 milletvekilini, Sosyalist Halk Partisi ve DEMOS Koalisyonu yüzde 3,1 ile 2 milletvekilini, Arnavut Forumu yüzde 1,9 ile 2 milletvekilini, Arnavutlar Birliği yüzde 1,5 ile 1 milletvekilini, Hırvat Halk İnisiyatifi (HGI) ise yüzde 0,7 ile 1 milletvekilini meclise sokmayı başardı.

- Hükümet kurma görevi eski Maliye Bakanı Spajic'e verildi

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, 10 Ağustos'ta yaptığı basın toplantısında, 11 Haziran'da yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini vermek için tüm siyasi yapılarla görüşmeler yaptığını söyledi.

Milatovic, hükümet kurma görevini 2020-2022'de Maliye Bakanlığı yapan, Avrupa Şimdi Hareketi (PES) liderlerinden Milojko Spajic'e verdiğini açıkladı.

Meclisin 90 gün içerisinde yeni hükümet kurma sürecini sonlandırması gerektiğini vurgulayan Milatovic, bu sürecin üzerinden de 60 gün geçmesine rağmen ülkede hükümet hala kurulamadı.

Spajic'in yeni hükümeti kurmak için 30 gün süresi kalırken, bölgede Avrupa Birliği'ne (AB) en yakın ülke gösterilen ve birçok kez yaşanan siyasi krizler nedeniyle hükümeti düşen Karadağ'da gelecek günlerin ne getireceği de merak konusu oldu.

Yerel medya, kurulacak yeni hükümette seçimde ciddi bir zafer elde eden Boşnak Partisinin birçok bakanlık ismi için anıldığı önemli bir parti konumunda olduğunu duyurdu.

- "Ülkede kurulacak yeni hükümetin istikrarlı olacağı şüpheli"

Karadağ'da siyasi analiz ve köşe yazarlığı yapan Ljubomir Filipovic, AA muhabirine ülkede gerçekleştirilen erken genel seçim sonrası süreci değerlendirdi.

Seçim sonucunun beklentileri karşıladığını ifade eden Filipovic, ülkede kurulacak yeni hükümetin istikrarının şüpheli olduğunu kaydetti.

Filipovic, Milatovic'in liderlerinden olduğu PES'in, Abazovic'in lideri olduğu URA Halk Hareketi ve Milatovic'in selefi Milo Djukanovic'in genel başkanlığından istifa ettiği DPS ile koalisyon kurmak istemediğini ifade ederek bunun, "çelişkili gündemlere sahip partilere" alan açacağını kaydetti.

PES'in bir yanda Arnavut ve Boşnak azınlıkların sahip olduğu partiler ya da aşırı sağcı Sırpların oluşturduğu "Karadağ'ın Geleceği İçin Koalisyonu" etrafında toplanmaktan başka seçeneğinin olmadığına işaret eden Filipovic, PES'in bu kararla kendi pozisyonunu zorlaştırdığını dile getirdi.