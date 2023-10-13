Karadan saldırı için yığınak sürüyor

İşgalci İsrail kuvvetlerinin dün Gazze Şeridi'ndeki 1.1 milyon Filistinliyi 24 saat içerisinde sürgüne zorlaması "Karadan da saldırıya başlayacaklar" şeklinde yorumlandı. İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesindeki bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi. Raporda "Karadan harekât onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze'de) kalmaya hazır" denildi.İsrail ordusu Gazze sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İsrail ordusu, bir yandan da sınıra yığınak yapıyor. İsrail ordusu, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ait noktalara 6 bin bomba attıldığını, Gazze Şeridi'nde de büyük çaplı hava saldırıları düzenlediğini kaydetti. İsrail'in Gazze'ye bir haftada attığı bomba ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer oldu. Uluslararası Ceza Soruşturmaları Enstitüsü'nden Marc Garlasco, "İsrail, Gazze'ye 6 günde 6 bin bomba attı. Afganistan'daki savaş sırasında bir yılda en fazla atılan bomba ve diğer mühimmatların sayısı 7 bin 423 civarında" dedi.Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesi dün İsrail savaş uçakları tarafından fosfor bombalarıyla vuruldu. Uluslararası Af Örgütü de İsrail ordusunun saldırılarında fosfor bombası kullandığını doğruladı.