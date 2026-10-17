Karadeniz'de askeri koridor planı
Karadeniz'de seyir halindeki ticari gemilere yönelik ardı ardına gelen dron saldırılarına karşı bölge ülkelerinin harekete geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı. ABD merkezli AP ajansının haberine göre Türkiye öncülüğünde Karadeniz'de askeri koridor oluşturulması planlanıyor. Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin katılacağı plan kapsamında ticari gemilerin korunnması hedefleniyor. Bu ay içerisinde 7 ayrı gemiye yönelik saldırılar yaşanadı. Söz konusu saldırıları ne Ukrayna ne de Rusya üstlendi. Bulgaristan da dün Karadeniz'deki saldırıların artması üzerine NATO'dan destek istedi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmanın eninde sonunda çözüleceğini, ancak Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin katılımı olmadan çözüleceğini belirtti. Trump bu açıklamayı Newsmax'e verdiği bir röportajda yaptı.
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