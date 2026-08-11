Karadeniz’de çatışmalar sürüyor: Rusya Ukrayna’nın devriye botunu vurdu!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi. Ukrayna'ya ait devriye botunun Odessa kentinin güneyinde Karadeniz'de vurulduğu kaydedilen açıklamada, bu botun silah taşıyan gemilere eşlik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda insansız hava araçları (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör