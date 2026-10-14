Karadeniz'de gemileri batıran İHA'ları üstlenen ülke yok
Karadeniz'de Bulgaristan açıklarında iki ticari gemi daha insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradı. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, iki gemiden birinin battığını ve 11 denizcinin kayıp olduğunu açıkladı. Ukrayna saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rusya'nın Sofya Büyükelçi, Rusya Savunma Bakanlığından Karadeniz'de ticarî gemilere yönelik son saldırılarla ilgili herhangi bir bilgi iletilmediğini belirterek, "üçüncü bir tarafın provokasyonu olabileceğini" söyledi.
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